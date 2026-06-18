Sarà la spiaggia di Torregrande a fare da scenario alla prima edizione del Trofeo Città di Oristano, gara nazionale di mezzo fondo FIN organizzata dalla Piscina di Oristano - Società Sportiva Eleonora d’Arborea. Sabato mattina, con ritrovo fissato alle ore 8, le acque del litorale oristanese accoglieranno gli atleti pronti a sfidarsi in un percorso romboidale di 4.200 metri, con lati da 500 metri ciascuno da percorrere in senso antiorario, con partenza e arrivo davanti al Sea Scout Beach Bar Resort. La premiazione è attesa per le 12.30.

La scelta della location non è casuale. «Dopo lo scorso anno a San Giovanni, quest’anno abbiamo scelto Torregrande», spiega Michele Zucca, responsabile dell’evento e della piscina organizzatrice, «anche perché qui si inserisce nel contesto del Power of Sport 2026, l’evento organizzato dagli amici Sea Scout che apprezziamo molto e con i quali collaboriamo con grandissimo piacere».

Una sinergia che parla di sport, territorio e comunità, e che trasforma il litorale di Torregrande in un palcoscenico di ampio respiro per un fine settimana all’insegna della competizione sana e dell’inclusione. Nuoto, tiro con l’arco, calciobalilla, una camminata sociale aggregativa di 5 chilometri, e poi spettacoli, musica e momenti di condivisione collettiva.

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