Tris di rinforzi per il Tortolì abulico in zona gol. I rossoblù, peggior attacco (con la Ferrini Cagliari) dell’Eccellenza con appena 11 gol segnati nel girone d’andata, potenziano l’organico a disposizione del tecnico Franco Giordano con l’innesto dell’argentino Nahuel Menseguez, classe 1997, di Marco Aiana, classe 1996, centrocampista sardo con doti offensive, e l’esterno mancino del 2007 Vincenzo Scarpato.

Nahuel Menseguez proviene dalla Pro Pellaro, con cui nella prima parte di stagione ha realizzato 18 reti in 15 gare nella Promozione calabrese. Dopo le varie esperienze in patria, tra terza e quarta serie, in Italia ha giocato nella scorsa annata anche con le maglie di Verbano e Bovalinese andando a segno in nove occasioni.

Marco Aiana è un volto noto del panorama calcistico regionale sardo. Nella sua lunga carriera vanta esperienze tra Arzachena (con cui vince la Serie D e disputa la successiva stagione in Lega Pro), Castiadas, Nuorese, Ilvamaddalena (con vittoria del campionato di Eccellenza), Tempio, Costa d’Amalfi (conquista della Serie D tramite i playoff nazionali di Eccellenza) e Castel San Giorgio, dove ha disputato la prima parte di stagione.

Vincenzo Scarpato proviene invece dal Villasimius con cui ha ben figurato a inizio campionato ottenendo anche la convocazione nella rappresentativa regionale Juniores, dopo la trafila giovanile svolta tra Portici e Pomigliano.

Tutti e tre saranno già a disposizione per la trasferta di domani a Carbonia che segna l’inizio del girone di ritorno.

