Il Tortolì è a -2 dalla Tharros, capolista del girone B di Promozione, e a quattro partite dalla conclusione coltiva ambizioni di ritorno in Eccellenza. “Proviamo a giocarcela fino alla fine sperando in un passo falso di chi ci precede”. Andrea De Murtas, 33 anni, presidente, è consapevole che la Tharros ha un pizzico di vantaggio e per annullare il gap con gli oristanesi è sportivamente legittimo confidare in un loro passo falso. “Siamo arrivati fin qui e vogliamo giocarci le nostre possibilità senza particolari assilli, qualora non dovessimo vincere. Per noi è già un grande successo essere arrivati a giocarcela a questo punto della stagione con un progetto sostenibile e 20 calciatori ogliastrini in rosa. Siamo orgogliosi di quanto stanno facendo i ragazzi e molto contenti di come abbiamo lavorato, sotto tutti i punti di vista, come società, dal settore giovanile alla prima squadra fino alla gestione organizzativa”. Sabato pomeriggio si recupereranno le gare della nona giornata rinviate per maltempo: Tharros e Tortolì saranno ospiti di Tonara e Fonni.

© Riproduzione riservata