Appena cinque giorni fa Gianluca Pilia è stato premiato sportivo dell’anno di Tortolì. Oggi, il 13enne velista del Circolo Nautico Arbatax si è ripetuto con una performance di elevato livello.

Il campione italiano in carica della categoria Under 15 Open Skiff ha trionfato a Santa Marinella, nel Lazio, nella Coppa dei campioni, regata selettiva a cui hanno partecipato i primi 10 del ranking in Italia, compresi ragazzi di 15 anni.

Pilia è diventato campione italiano lo scorso 31 agosto a Ravenna. Proprio per quel risultato il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, gli ha conferito il titolo di sportivo dell’anno di Tortolì.

