Il club rossoblù è sereno e con la coscienza a posto dopo il rinvio del Consiglio Federale sulle ultime due squadre che comporranno la Serie C. La Figc ha promosso la domanda di ripescaggio fatta da Fermana e Torres indicandole come “possibili ripescate” ma rimandando la decisione al 2 agosto, a quando cioà il Tar del lazio si esprimerà sui ricorsi fatti da Teramo e Campobasso contro l'esclusione dalla Lega Pro decretata da tutti i gradi della giustizia sportiva.

Il presidente Stefano Udassi ha dichiarato: “La giustizia sportiva ha emesso il suo verdetto ora aspettiamo che anche quella ordinaria faccia il suo corso. Lo facciamo con rinnovata fiducia e il solito entusiasmo, affrontando questo ulteriore periodo di attesa con una certezza in più e la serenità che ha da sempre contraddistinto il nostro agire. Abbiamo fatto tutto quanto era possibile, senza risparmiarci nemmeno per un minuto, per far sì che quanto da tutti noi auspicato potesse realizzarsi”.

Se il 2 agosto il Tar confermerà quando deciso dalla giustizia sportiva, Fermana e Torres saranno in serie C, il giorno dopo sapranno in quale girone (i rossoblù dovrebbero essere in quello B con l'Olbia) e il 5 agosto conosceranno anche i rispettivi calendari. Qualora invece anche uno solo dei due club ricorrenti abbia verdetto positivo da parte del Tar, la Torres non sarà ripescata.

Il massimo dirigente sassarese resta fiducioso: “Siamo vicini ai nostri tifosi, anche noi non vediamo l’ora di poter esultare ma navighiamo calmi, in attesa del nero su bianco sulle carte”.

