Molti attaccanti, difensori contati. Per la gara d'esordio sulla panchina rossoblù (domenica a Montevarchi contro San Donato Tavarnelle) il nuovo tecnico Stefano Sottili può operare scelte a centrocampo e in attacco, mentre per la retroguardia le soluzioni sono imposte dalle assenze.

In porta confermato il veterano Garau, perché Salvato deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata nel fine gara polemico con la Fermana. Inoltre saranno assenti per infortunio il terzino Heinz, ancora non recuperato dai problemi muscolari, e il terzino-centrale Ferrante che in allenamento ha riportato un infortunio alla gamba sinistra (frattura già ridotta) che lo terrà lontano dal rettangolo verde un paio di mesi. Restano quindi solo Lombardo e Riccardo Pinna.

Nessun problema invece a centrocampo e in attacco. Molto dipenderà dal modulo che intende adottare mister Sottili, se 4-3-3 o 4-2-3-1. In panchina potrebbe già andare il bomber Scotto, ma a oggi è difficile capire quando potrà rientrare in campo.

