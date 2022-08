Solo un allenamento al giorno: da oggi a venerdì, sul campo in erba della Lanteri Sassari. Sabato partenza per Genova e domenica debutto in Serie C a Chiavari contro la Virtus Entella.

La settimana della Torres è tracciata. Ma prima la presentazione alla città: mercoledì alle 19.30 in piazza Tola, nel centro storico di Sassari, sperando che basti ad accogliere il crescente entusiasmo intorno alla squadra rossoblù. Nell'occasione sarà anche inaugurato lo store Torres.

L'attesa è quasi finita, il tecnico Greco ha già le idee chiare. Sul modulo, visto che ha presentato in tutte le amichevoli il 4-3-3. E sugli uomini più pronti per il debutto, tenuto conto che il bomber Gigi Scotto sta ancora recuperando dall'infortunio e che l'attaccante Luppi deve ritrovare la condizione.

