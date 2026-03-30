Si chiude nel migliore dei modi la fase a gironi del Torneo delle Regioni in Puglia per le rappresentative sarde, che centrano un percorso netto con tre vittorie su tre. Dopo i successi delle selezioni Under 15 e Under 17, arriva anche quello dell’Under 19 guidata da Andrea Contini, che supera il Molise per 2-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale come miglior seconda.

Una gara non semplice, soprattutto nella ripresa, quando la Sardegna è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Alessio Sechi al 18’. Nonostante ciò, i rossoblù hanno dimostrato carattere e compattezza, riuscendo a portare a casa una vittoria meritata.

Il momento chiave arriva al 10’ della ripresa, quando il Molise ha l’occasione di passare in vantaggio ma fallisce un calcio di rigore con Antonio Borriello. Scampato il pericolo, la Sardegna cresce e trova il gol del vantaggio al 18’ con Francesco Mamia, che realizza su calcio di rigore.

Nel finale, al 39’, arriva il raddoppio firmato da Paolo Carta che chiude definitivamente i conti e certifica il successo isolano. La classifica del girone vede il Friuli Venezia Giulia chiudere al primo posto con 7 punti, seguito dalla Sardegna a quota 6, quindi Veneto a 3 e Molise a 1.

Per quanto riguarda la selezione femminile, già eliminata, la squadra ha osservato un turno di riposo. La classifica finale del girone vede il Veneto primo con 6 punti, seguito dal Friuli Venezia Giulia a 3, mentre la Sardegna chiude a quota 0.

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