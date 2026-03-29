Torneo delle Regioni, Sardegna under 15 e under 17 di nuovo koSconfitte entrambe le rappresentative sarde
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Seconda sconfitta consecutiva per la rappresentativa Under 15 della Sardegna al Torneo delle Regioni in corso in Puglia. I giovani sardi sono stati battuti 0-2 dai pari età del Friuli Venezia Giulia al termine di una gara combattuta ma decisa nella ripresa.
Dopo un primo tempo equilibrato, il match si sblocca al 9’ del secondo tempo: uno svarione difensivo della Sardegna favorisce Samuel Toneguzzi, che si ritrova tutto solo in area e non sbaglia, portando in vantaggio i friulani.
Al 18’ arriva il raddoppio del Friuli Venezia Giulia: cross dalla sinistra e tap-in vincente da pochi passi di Alessandro Baldin, che chiude definitivamente i conti.
Nell’altra gara del girone, il Veneto ha superato il Molise con il punteggio di 4-2.
La classifica vede ora Friuli Venezia Giulia e Veneto in testa con 6 punti, mentre Sardegna e Molise restano ferme a quota 0.
Arriva un’altra sconfitta anche per la rappresentativa Under 17 della Sardegna. Sul campo comunale “Enzo Mario Citolo” di San Vito dei Normanni (Brindisi), i sardi sono stati battuti 1-2 dal Friuli Venezia Giulia al termine di una gara intensa e combattuta.
La Sardegna parte bene e trova il vantaggio nel finale di primo tempo. Al 43’, sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, Lorenzo Leomanni lascia partire una conclusione potente e rasoterra da appena dentro l’area che si insacca, portando avanti i suoi.
Nella ripresa, però, arriva la reazione del Friuli Venezia Giulia. Al 35’ Giovanni Della Schiava ristabilisce la parità: fallo da rigore su Boga, dal dischetto il portiere respinge ma non trattiene e sulla ribattuta lo stesso Della Schiava è il più rapido a insaccare.
Pochi minuti dopo, al 38’, si completa la rimonta: azione personale di Boga che serve in area Cristian Badan, bravo a finalizzare da due passi per il definitivo 1-2.
Nell’altra sfida del girone, Molise e Veneto hanno pareggiato 1-1.
La classifica vede il Friuli Venezia Giulia in testa con 6 punti, seguito dal Veneto a quota 4, Molise a 1 e Sardegna ancora ferma a 0 punti.