Continua l’ottimo percorso della rappresentativa Sardegna Under 19 nel Torneo delle Regioni. Ai quarti di finale, i ragazzi guidati dal tecnico Contini affronteranno i pari età dell’Emilia Romagna.

Al termine della fase a gironi, l’Under 19 si è classificata al secondo posto del Girone D, composto da Friuli Venezia Giulia, Veneto e Molise. Il bilancio è di due vittorie e una sconfitta. Da segnalare il convincente 2-0 ottenuto ieri contro il Molise, firmato dalle reti di Mamia e Carta. Nonostante l’espulsione di Sechi al 12’ del primo tempo, la squadra ha dimostrato grande carattere, riuscendo comunque a conquistare l’intera posta in palio e a garantirsi il passaggio del turno alle spalle del Friuli Venezia Giulia, unica formazione capace di battere i sardi (3-1 nella seconda giornata).

Ora tutta l’attenzione è rivolta alla sfida di domani alle 16:30 contro l’Emilia Romagna, in programma al Comunale di Alberobello. Una partita decisiva per il cammino della squadra di Contini, l’unica rappresentativa maschile sarda ancora in corsa nel torneo. L’Under 17 e l’Under 15, infatti, sono state eliminate nei rispettivi gironi, pur avendo entrambe conquistato una vittoria, proprio contro il Molise, nelle gare disputate ieri.

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