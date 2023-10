La Nuorese si rafforza per scalare la classifica del girone B della Promozione. La società ha concluso l'accordo con Federico Usai, classe 94, da Teti.

Centrocampista d'attacco esterno destro-sinistro che all'occorrenza fa anche il difensore: cresciuto nelle giovanili del Cagliari, in passato ha vestito le maglie di Muravera, Sangiustese, Ghilarza, Castiadas, Budoni e Lanusei.

Per lui è un ritorno in verdeazzurro, maglia che ha vestito nel 2020 in Eccellenza. Nella sua carriera, Usai vanta un esperienza anche in Serie A maltese, nel Floriana, sotto la guida dell'ex verdeazzurro Lulù Oliveira.

