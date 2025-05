Numerosi sardi presenti domenica scorsa alla Nove Colli, gara ciclistica amatoriale con partenza e arrivo a Cesenatico e con ben nove salite da affrontare (Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola, Barbotto, Montetiffi, Perticara, Monte Pugliano, Passo delle siepi e Sogliano). Ben tre le distanze con la più dura che prevedeva 189 chilometri con 3265 di dislivello. Presenti anche diversi ex professionisti come il sardo Fabio Aru e Alejandro Valverde. Come detto, hanno partecipato diversi sardi. Tra questi Giuseppe Ragatzu della Karel Sport Sinnai, protagonista nella classe M8: «Ho partecipato al percorso lungo. Una gara impegnativa ma davvero bella. Paesaggi stupendi. Tantissimi partecipanti e ottima organizzazione. Mi piacerebbe ripeterla».

Per la cronaca a trionfare nella distanza più lunga è stato Alberto Nardin, con una media di oltre 36 Km/h. Al secondo posto Patrick Facchini e terzo Alejandro Valverde. Sul lungo femminile si è invece imposta Roberta Bussone davanti alla venezuelana Vanessa Santeliz e a Sonia Passuti.

