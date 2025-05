Un super Eros Piras ha conquistato il titolo regionale Marathon a Capoterra vincendo la XII edizione delle tre caserme, tappa della Sardinia Cup 2025. Nell’occasione sono stati assegnati i titoli regionali per categoria. Piras ha dominato la Marathon (63 chilometri con 2000 metri di dislivello) chiudendo la sua corsa con appena tre ore e venti secondi. Alle sue spalle con quattro minuti e due secondi di distanza il leader della generale della Sardina Cup, Marco Serpi dell’Arkitano. Al terzo posto (3:05:19) Alessio Fois, compagno di Serpi. A seguire Michael Giua (Olbia Cycling) e Roberto Gulleri (Acquascan). Ottavo posto per l’ex campione regionale Luca Dessì (Karel Sport). Tra i partecipanti l’eterno Vittorio Serra della Karel Sport, secondo nella categoria M8, uno dei grandi della Mountain bike isolana che in passato si è anche distinto nella Penisola e in Europa vincendo diversi titoli.

Nella corsa femminile, primo posto per la fortissima Erika Pinna dell’Arkitano (3:45:52). Completano il podio Maria Girone (Pulsar) e Silvia Caria (Nurri-Orroli).

Nella point to point (44 chilometri) vittoria di Simone Corda (Donori) davanti a Maurizio Bottero (Pulsar) e Efisio Corgiolu (Ogliastra Cycling). Nella femminile, grande successo per Sara Murgia della Nurri-Orroli MTB

Nella corta ha vinto Edoardo Laconi (Sc Cagliari) precedendo Stefan Francesco Arapu e Daniele Podda della Nurri-Orroli MTB. Nella femminile, prima piazza per Sara Serrau (Sc Cagliari) che ha preceduto Monica Massa (Pulsar).

