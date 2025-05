Classifiche mondiali con novità importanti per i tennisti e le tenniste sarde.

Nel singolare Atp, Lorenzo Carboni guadagna 56 posizioni, toccando per la prima volta quota 559, superando il record di Stefano Mocci, 569esimo nel giugno del 2003.

Nel doppio maschile, sono 94 i posti scalati dall'algherese Carboni, attualmente 892esimo al mondo (best ranking anche in questo caso). In classifica con lui il torresino Matteo Mura, che guadagna due posizioni ed è alla casella 2152 (suo miglior risultato).

Sofia Del Balzo Ruiti (Foto Antonio Burruni)

Nel singolare Wta, Barbara Dessolis (Tc Cagliari) scala 52 posizioni, assestandosi al 1213esimo posto.

Nel doppio femminile, Barbara e Marcella Dessolis guadagnano 550 posti e sono appaiate nella posizione 983 (best ranking per la più giovane delle sorelle nuoresi). Nella stessa classifica debutta Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu), che irrompe nella casella 1631.

© Riproduzione riservata