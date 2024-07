Tonio Madau è il nuovo allenatore dell'Atletico Cagliari. La società di via S'Arrulloni ha affidato la panchina al tecnico ex Sestu, per la nuova stagione in Promozione, al posto di Bebo Antinori che aveva guidato il club alla salvezza nel 2023-2024. Come vice avrà il suo storico secondo Andrea Manca, con cui lavora da diversi anni.

Madau è reduce dal quinto posto nel Girone A di Prima Categoria, mentre prima aveva allenato il Monastir in Eccellenza. La sua precedente esperienza in Promozione era alla Tharros, dove (pur non chiudendo la stagione) aveva contribuito in maniera netta alla vittoria del campionato della Tharros nel 2021-2022. «Mi fa piacere tornare in Promozione», afferma Madau, che nello stesso torneo ha guidato fra le altre anche La Palma, Quartu 2000 e Sigma. «E in particolare sono contento di poter allenare l'Atletico Cagliari, anche perché sono originario del quartiere. Sicuramente si tratterà di una stagione dove ottenere, come obiettivo, una salvezza tranquilla».

La formazione cagliaritana è reduce dal dodicesimo posto nello scorso Girone A, costruito soprattutto su un ottimo girone di ritorno nel quale ha ottenuto numeri da big. A breve la dirigenza inizierà anche a definire gli accordi coi giocatori, puntando a confermare buona parte della precedente rosa. Si attendono inoltre novità sui lavori al campo Brugnera.

© Riproduzione riservata