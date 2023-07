Laura Tonelli, Giuseppe Palmas e Andrea Piano, tutti tesserati con l’Atletica Pula Triathlon, sono stati protagonisti nella prova di triathlon valida per il circuito internazionale XTERRA. Gara che si è disputata a Scanno, in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, famoso in tutto il mondo per l'iconica immagine del lago a forma di cuore. Ben cinquecento i partenti suddivisi nella "full distance" (1 chilometro e mezzo di nuoto, trenta in bicicletta e dieci di corsa) dove hanno partecipato gli atleti sardi, e nella "sprint" (750 metri di bracciate nel lago, 15 chilometri sui pedali e 5 di trail running).

La cinquantaduenne Laura Tonelli, grazie al primo posto nella categoria M3 (prova chiusa in 5 ore e 23 secondi) ha addirittura conquistato lo slot per partecipare al campionato mondiale XTerra in programma a Molveno il prossimo 23 settembre. Ottime pure le prove di Giuseppe Palmas (55 anni), quinto di categoria M4 con un tempo di 3 ore e 53 secondi e Andrea Piano (49 anni), tredicesimo di categoria col tempo di 3 ore e 54 secondi.

«Sono felicissima - dice Tonelli – Per me è un sogno. Un risultato inaspettato. Ora mi preparerò per il prossimo appuntamento». Soddisfatti anche Palmas e Piano: «Una gara straordinaria che si ripete dal 2013. Uno scenario mozzafiato. Probabilmente torneremo». Tanti gli atleti di spessore dell’Atletica Pula, società in continua crescita. Tra questi Dan Williamson, Gianni Marongiu e Matteo Muntoni che, negli ultimi mesi, ha disputato tante gare, sia di corsa che di triathlon.

© Riproduzione riservata