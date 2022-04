Il turno infrasettimanale della C Silver, valevole come 6º turno della fase a orologio, si giocherà tra stasera e domani, ma a catalizzare l’attenzione, più che il gioco, è l’esonero di Alessio Buffa, coach della capolista Delogu Legnami.

L’esonero. Una notizia che, risultati alla mano, non sembra legata al rendimento della squadra, già matematicamente prima in vista dei playoff grazie alle 19 vittorie in 21 partite. Le uniche due sconfitte sono arrivate negli ultimi dieci giorni contro il Sant’Orsola, terza forza del torneo che ha interrotto l’imbattibilità dei biancoverdi, e l’Esperia, attrezzata vice capolista. La scelta della società quartese sembrerebbe dovuta non ai risultati, ma a un feeling non perfetto col gruppo squadra.

Il successore. In queste ore la Ferrini è in trattative, a caccia di un successore, e anche se tra i papabili circola il nome dell’ex Accademia Sestu, Marco Sassaro, pare non ci si debba attendere una fumata bianca prima della giornata di domani. Una certa fretta è data anche dal dover scendere in campo alle 20.30 di domani (senza lo squalificato Samoggia), sul parquet dell’Olimpia. Alla stessa ora, ma in casa del Buk Uri, giocherà anche l’Esperia. Si disputeranno invece nella serata di oggi gli altri due match: il derby turritano tra Sant’Orsola e Cus Sassari, che inizierà alle 20, e la sfida tra Antonianum e il Veliero Calasetta, che comincerà alle 20.30.

