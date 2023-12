Ci sarà un posto vuoto, purtroppo, al comunale di Thiesi: la Polisportiva, squadra del girone C di prima categoria, piange la scomparsa, a 99 anni, del presidente onorario Salvatore Marongiu.

Una vita dedicata al calcio a Thiesi, dove ha conosciuto generazioni di giocatori e allenatori e dove ha conosciuto anche tanti successi.

«Ogni nostra parola sarebbe adesso insufficiente a narrare quanto Marongiu ha fatto per la Società Polisportiva Seunis poi diventata Polisportiva Thiesi - si legge in una nota della società -. Ora ogni nostro sentito ringraziamento sarebbe solo poca cosa per ricordare il grande impegno profuso da Salvatore, per tutta la vita, a sostegno dei colori neroverdi. Sarà nostro compito ricordarlo come merita. Grazie presidente».

