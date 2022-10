Terza sconfitta in altrettante gare dell’A2 femminile di basket, per il Cus Cagliari, sconfitto 57-63 dall’Azimuth Wealth Savona sul parquet di Sa Duchessa. Le universitarie, ancora prive della capitana Erika Striulli, restano ultime a zero con la Stella Azzurra Roma a meno due dalla Techfind San Salvatore, che ha fin qui raccolto una vittoria e due sconfitte.

Il commento. “Una partita da due volti: nel primo tempo non siamo riusciti a limitare le giocatrici più pericolose e soprattutto nel secondo quarto abbiamo offerto una prova deludente. Dal terzo quarto la squadra ha reagito con grande voglia di riscatto, ma alla fine non siamo riusciti a mettere i canestri decisivi. Sono comunque soddisfatto per la reazione, credo sia il punto di partenza per il futuro e per una squadra che ha voglia di salvarsi”.

Il match. Nel primo quarto, finito 16-16, Giangrasso e Puggioni bilanciano gli assalti di Zanetti e Pobozy, che nella frazione successiva guiderà le liguri verso una fuga che si rivelerà vincente. Le savonesi allungano fino al +16 (24-40), mitigato da Gagliano prima dell’intervallo lungo (27-40). Nella ripresa le ospiti non mollano e raggiungono il +17 (33-50 al 6’) prima che arrivi la reazione delle cagliaritane, che con Saias e Paoletti si riavvicinano fino al 45-55. Il Cus non molla ma, dopo aver toccato il -4 con Paoletti (54-58 al 4’), non trova il guizzo per completare l’opera.

Cus Cagliari-Savona 57-63

(16-16; 11-24; 18-15; 12-8)

Cus Cagliari: Puggioni 7, Saias 8, Giangrasso 11, Gagliano 8, Stawinska 11, Paoletti 8, Caldaro 4, Venanzi, Brun, Usai, Testoni, Striulli. Allenatore Xaxa.

Savona: Salvestrini 10, Sansalone 0, Picasso 3, Pobozy 22, Zanetti 13, Ceccardi 3, Vivalda 4, Gorini, Paleari 8, Leonardini. Allenatore Degliano.

