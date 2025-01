Nel girone E di Terza Categoria brilla la stella del Monte Muros. La squadra che rappresenta Muros, piccolo paese di poco più di 800 abitanti, sta dominando e continuando di questo passo non avrà problemi a conquistare il salto di categoria. Sabato scorso gli uomini di Mario Zuri hanno rifilato addirittura cinque reti alla Morese, seconda in classifica, incrementando il vantaggio da sei a nove punti. Le reti di Santoru, Marongiu, Bammou, Mannu e Sussarellu. Monte Muros che viaggia con numeri da record. Su dodici gare, undici vittorie ed un pareggio, quarantanove gol all’attivo ed appena quattro subiti. Il bomber Mattia Santoru è il capocannoniere con sedici reti.

«La nostra è società nuova che nasce nel 2023, riprendendo la denominazione storica», dice il team manager Roberto Demontis, ex giocatore del Muros, «È costituita da ex giocatori muresi. Abbiamo deciso di alzare l’asticella strutturandoci in maniera più organizzata, mettendoci prima di tutto subito in regola con la riforma Coni e definendo l’organigramma. In questo modo abbiamo pure un rapporto di privilegio con gli sponsor. Per quanto riguarda la rosa è competitiva e gran parte dei componenti sono del posto. Questo è molto importante. Contiamo anche a far rientrare anche altri giocatori muresi. L’obiettivo? Non ci nascondiamo, puntiamo alla Seconda ma il cammino è ancora lungo e gli avversari sono agguerriti».

La squadra è affidata a Mario Zuri, affiancato dai collaboratori tecnici Manuela Carboni e Med Amin. Il presidente è Fabio Fozzi, il vice Pierfranco Milia e i dirigenti Graziano Onali, Raffaela Masala, Fabrizio Nurra, Sebastiano Urru, Tore Demelas, Sandro Sale ed Enrico Fozzi. Tra i giocatori, tutti gran valore tecnico, spiccano oltre all’attaccante Santoru, il capitano Antonio Merella, e Nanni Marongiu, ex Alghero.

Nel Girone A, il Teulada si è imposto (0-1) sul campo della Fluminese e si gode il primato in solitudine in quanto la gara del Villaperuccio (secondo) col San Biagio Villasor è stata rinviata.

Nel Girone B, la capolista Mulinu Becciu cade (3-1) sotto i colpi del Maracalagonis, ora a sole due lunghezze dalla vetta. Si avvicina alla vetta anche il Kalagonis che ha travolto (0-7) la Polisportiva Santa Lucia.

Nel Gruppo C, l’Oratorio Terralba si è imposto (0-1) a Pabillonis e consolida la leadership. Nel girone F, la capolista Viddalbese riprende a vincere: piegata (3-2) l’ostica Santa Lucia Sennori. Successo esterno per la Turritana con il Boyl Putifigari.

Nel Gruppo G, vittorie facili per Atletico Tomi’s Oschiri e Loiri rispettivamente con Orunese e Audax Padru. Tra le due formazioni un divario di tre punti.

