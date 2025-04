Finisce al primo turno playoff la stagione della Nuova Icom San Salvatore Selargius, sconfitta al PalaEsperia di Cagliari dalla San Giorgio MantovAgricoltura per 60-46. Una gara giocata con generosità dalle giallonere, che restano in scia per oltre metà partita prima di cedere alla distanza di fronte a una Mantova più profonda e solida fisicamente.

L’avvio è tutto nel segno dell’equilibrio, con Ceccarelli e Fusari a scambiarsi triple in un botta e risposta che sembra promettere battaglia aperta. Ma con il passare dei minuti, la pressione difensiva delle lombarde sale di colpi, mettendo in seria difficoltà la regia del Selargius. Ne derivano palle perse in serie e attacchi forzati, con il cronometro dei 24” spesso nemico delle padrone di casa.

Mantova approfitta del momento e chiude avanti il primo quarto (13-19), forte anche di un contributo importante dalla panchina e di una presenza costante a rimbalzo offensivo (7 solo nel primo tempo). Selargius, però, non molla: la grinta di Berrad tiene a galla la squadra di coach Maslarinos e consente di chiudere la prima metà di gara sotto di otto (24-32).

Nella ripresa, le selargine tentano l’ultimo assalto. Berrad accorcia fino al -6, poi ci pensa Mura a segnare il 29-36 che infiamma la panchina giallonera. Ma l’illusione dura poco: Mantova torna subito lucida e con le triple di Fietta e Dell’Olio – intervallate da un canestro in sospensione di Fusari – ristabilisce le distanze, chiudendo il terzo quarto sul +12 (44-32).

Nell’ultimo periodo le energie iniziano a scarseggiare. Selargius paga le rotazioni corte e non trova più la via del canestro con continuità. Mantova, invece, controlla ritmo e punteggio, affidandosi a una gestione oculata dei possessi e a un minutaggio ben distribuito. Nei minuti finali, spazio anche per le giovani Valenti, Porcu e Lapa, che chiudono sul parquet una stagione comunque positiva.

San S. Selargius-Mantova Basket 46-60

Nuova Icom Selargius: Mura 6, Berrad 10, Favre 2, Thiam 2, Ceccarelli 9, Madeddu 4, D’Angelo 2, Ingenito 5, Pinna 2, Valenti, Lapa 2, Porcu 2. Allenatore Maslarinos

San Giorgio Mantova: Fietta 11, Llorente 4, Fusari 14, Cavazzuti 4, Orazzo 1, Fiorotto 2, Dell’Olio 5, Cremona 15, Ramò 2, Ndiaye 2. Allenatore Logallo

Parziali: 13-19; 24-32; 32-44

