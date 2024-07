Luglio ad alta intensità tra mondiali master e paralimpici, europei Under 15 e 19, e dirigenze al lavoro per allestire squadre ormai pronte per la prossima stagione.

Ai mondiali di Roma la Sardegna ha festeggiato tre podi, tutti al femminile. Un oro di Wei Jian nel doppio over 55, le medaglie d’argento di Marialucia Di Meo nel singolare Over 40, e di Maria Paola Tolu nel torneo paralimpico classe 2-5.

Le novità in vista della nuova stagione sono il ritorno a Cagliari di Carlo Rossi, e i cambi di casacca di Miriam Carnovale e Margherita Cerritelli che passano dal Muravera al Quattro Mori. Aumenta il drappello di squadre sarde in serie A2. Saranno quattro nel torneo maschile con l’arrivo del Muravera che ha acquisito i diritti sportivi del Casamassima. Sono in sei nella A2 femminile, grazie all’ingresso di un’altra squadra del Muravera vincitrice della serie B.

Marcozzi

Carlo Rossi lascia la Germania (ha giocato a Mainz), si accasa presso il Centro Federale di Terni, e torna nella sua società di origine. Troverà l’azzurro Federico Vallino Costassa, reduce dagli europei Under 19 di Malmoe. Un ritorno anche tra gli stranieri, il russo Denis Ivonin. La pista indiana ha portato al tesseramento di Jeet Chandra, classe 2000, numero 212 nel ranking mondiale.

Pronta la squadra che disputerà la serie A2. Confermati Maxim Kuznetsov e Lorenzo Martinalli, arriva dal Santa Tecla Nulvi, Mihai Rosca, nella scorsa stagione in serie B e imbattuto dopo 31 partite.

Quattro Mori

Un’altra stagione tra le stelle europee. La squadra del coach Stefano Curcio è, come l’anno scorso, testa di serie numero sei nella Champions League femminile. Partirà quindi dal secondo turno. Il trio europeo è formato dalla rumena Tania Plaian e la russa Elizabeth Abraamian, confermate, e la cinese Hu Limei, 29 anni, nel 2014 numero 16 nelle classifiche mondiali. Nelle ultime stagioni ha giocato in Spagna. Le italiane da impiegare nella serie A1 sono Arianna Barani e Miriam Carnovale, ex Muravera e reduce dagli europei Under 19.

La squadra di A2 punta ancora su Wei Jian, oro nel doppio over 55 ai mondiali master di Roma. Medaglia vinta in coppia con Ding Yaping, atleta che gioca in Germania nel TT Berlin Eastside, una delle squadre più forti d’Europa. Con Wei Jian ci saranno Rossana Ferciug e Margherita Cerritelli, che prende il posto di Marina Conciauro.

Muravera

Una squadra in A1 femminile, due in A2 femminile, e per la prima volta una in A2 maschile. Per la società del Sarrabus sarà una stagione impegnativa, dopo i recenti successi. Risultati che sono valsi il primo posto nel Premio Federale Cini, assegnato alla società con i migliori risultati nei tornei nazionali e regionali (davanti a Castelgoffredo e Norbello), e il secondo posto tra le società vincitrici di titoli italiani di tutte le categorie (dietro il TT Torino).

Confermato il roster della A1 femminile, con Valentina Roncallo, Olga Vorobeva, Olga Vishnyakova e Roxana Istrate. Due formazioni agguerrite in A2 femminile. Una è composta da Mihaela Encea, Giulia Cavalli, Nicoletta Criscione e Bianca Bracco. Nomi nuovi nella seconda. A Francesca Seu, numero 25 d’Italia e Martina Tirrito, si aggiungono Sofia Minurri, classe 2008, coetanea di Seu e numero 21 d’Italia, e l’azzurra Federica Interlandi, 14 anni, nella spedizione azzurra agli europei Under 15. Arriva anche la spagnola Ainhoa Cristobal.

Quasi fatta la squadra della A2 maschile. Dal TT Sassari arriva Marco Poma, 22 anni, reduce da un’annata in chiaroscuro e pronto per il riscatto. Da Casamassima ecco Antonio Giordano, 20 anni, dalla Spagna Alberto Lillo, classe 2001. Il coach sarà Sandro Poma.

TT Sassari

A Roma, l’argento ai mondiali paralimpici classe 2-5 è firmato da Maria Paola Tolu, in coppia con il paraguayano Christian Urs Erb. In finale sono stati battuti dal duo italo inglese Scazzieri-Heaps. Il successo di Tolu segue il titolo italiano classe 1-5 esordienti.

Altra atleta impegnata in Europa è Laura Alba Pinna, a Malmoe (Svezia) agli europei Under 15. Con la squadra azzurra è entrata nella Top 16 che vale un posto nella prima divisione.

Norbello

Marialucia Di Meo non finisce di sorprendere. A Roma è salita sul podio del singolare Over 40 conquistando la medaglia d’argento. Una partecipazione quasi casuale, e una marcia fermata in finale solo dalla finlandese Marina Donner. Di Meo è tesserata con il Norbello dal 2009.

