Il derby della seconda giornata della serie A2 è finito in parità. 3-3 tra Norbello e Quattro Mori dopo oltre tre ore di sorpassi e controsorpassi con la squadra di casa che ha strappato il pari all’ultimo match. Per il Norbello, all’esordio casalingo dopo la retrocessione dalla A1, è il primo punto, per l’ambizioso Quattro Mori è un mezzo stop.

La prima sfida è in favore dell’indiano Bhanja che liquida in tre set l’argentino Alexis Orencel, al debutto con la maglia del Norbello, e che rimedia appena tredici punti. Riscatto della squadra del Guilcer con Simon che subisce la rimonta di Poma, ma vince al quinto.

Prima vittoria di Galvano che supera Kuznetsov 12-10 al quinto. Quattro Mori organizza la rimonta, Poma batte in quattro set Orencel, a Bhanja bastano tre set (i primi due con fatica) per avere la meglio su Galvano. Decidono Simon e Kuznetsov, due generazioni a confronto. Vince il torinese dopo quattro set di fuoco e regala il pari al Norbello.

A Zadar, in Croazia, sono iniziati ieri i campionati europei a squadre. Quattro atleti che militano nelle società sarde vestono la maglia azzurra, il cagliaritano Jhonny Oyebode con Andrea Puppo del TT Sassari, Federico Vallino Costassa della Marcozzi e Miriam Carnovale del Quattro Mori.

Ieri la prima partita del girone maschile, l’Italia è stata battuta 3-1 dalla Danimarca. Oyebode ha giocato due partite, ma è stato battuto prima da Groth, numero 27 del mondo, successivamente da Lind, che nella classifica mondiale occupa la posizione numero 22. Domani seconda partita contro la Slovenia.

