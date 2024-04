Medaglia d’oro per Ivan Gaias ai Campionati Italiani Paralimpici di Cadelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia. Ex dipendente del Comune di Sinnai (ha lavorato all’ufficio anagrafe), l’atleta della Marcozzi Cagliari, si è imposto nella categoria esordienti di classe 1-5. «È stata una stagione molto dura», racconta Gaias. «In una settimana mi è capitato di allenare quattro giorni per otto ore ciascuno. Il livello si è alzato tantissimo e ci sono nuovi pongisti paraolimpici veramente forti. Alla fine con il duro lavoro, la costanza e l’impegno e la costanza è arrivato il grande risultato. Sette mesi di sacrifici per essere competitivo. Conquistata la classificazione in A1, sono riuscito ad ottenere l’oro nella classe esordienti confrontandomi con tanti atleti bravi. Devo tanto alla mia società, la Marcozzi, che ha creduto in questa nuova avventura nel settore paraolimpico. In primis il coach Massimo Ferrero. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra e la mia famiglia che per diversi mesi ho visto davvero poco per i tanti allenamenti».

Prossimi obiettivi? «Sto già pensando alla prossima stagione che sarà ancora più dura, metterò tanto impegno se non di più per cercare di portare in casa Marcozzi altri ottimi risultati. Ci tengo, inoltre, a ringraziare pure il mio compagno di squadra Maris Daniel Katalin per essermi stato sempre vicino e per avermi dato supporto con la sua grande esperienza nel tennis tavolo paraolimpico».

Ex giocatore di basket in carrozzina, ex dipendente comunale, a 47 anni, Gaias ha deciso di rimettersi in gioco con una nuova esperienza sportiva e dopo un anno di duri sacrifici e tanti allenamenti ha portato a casa un oro prestigiosissimo. Gaias ha battuto nei quarti per 3-0 (11-2, 11-1, 11-7) Graziano Andrea Civati (Tennistavolo Saronno), in semifinale per 3-0 (11-6, 11-6, 11-3) Andrea Paolo Passerini (Nerviano Tennistavolo) e in finale per 3-0 (11-6, 11-4, 11-9) Giorgio Andrea Zanaldi (Polisportiva Handicappati Varese), che aveva prevalso per 3-1 (12-10, 16-14, 9-11, 11-9) su Antonio Murgia (Cagliari Tennistavolo) e per 3-2 (11-9, 11-9, 7-11, 2-11, 11-9) su Giovanni Pilia (Cagliari Tennistavolo).

