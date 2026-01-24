A Terni, il torneo giovanile “Pryma” di tennistavolo giovanile si è trasformato in una passerella del Muravera, con tre ori, due argenti e due bronzi. Podio stabilmente occupato, quindi, dagli atleti della società del Sarrabus.

Nell’Under 21 femminile ha vinto Candela Sanchi, italo argentina da questa stagione a Muravera. Ha battuto in finale Irene Moretti al quinto set, in precedenza derby in famiglia in semifinale con Francesca Seu, che battuta in tre set si è accontentata del bronzo. Podio tutto del Muravera nell’Under 19 femminile vinto da Sofia Minurri, che in finale ha sconfitto Francesca Seu in tre set. Bronzo per Candela Sanchi battuta da Minurri in una combattuta semifinale.

Altro derby in casa Muravera nell’Under 21 maschile dove Francesco Trevisan (15 anni) ha battuto il suo compagno di squadra Antonio Giordano, entrambi hanno esordito in serie A1. Tra le “vittime” di Trevisan, un altro atleta del Muravera, Jacopo Cipriano, sconfitto ai quarti.

Un'altra medaglia d'argento è stata conquistata da Davide Simon nell’Under 19. Simon è tesserato con il Norbello che disputa il campionato di serie A2. In finale è stato battuto al quinto set da Erik Paulina.

