Come da tradizione ormai consolidata la Coppa Muravera apre il mese di settembre con la ormai classica rassegna giovanile organizzata dal TT Muravera con il patrocinio del Comune e della Pro Loco.

La Coppa è giunta alla quindicesima edizione, quest’anno si avvale della partecipazione della nazionale Under 17 femminile guidata dal coach Giuseppe Del Rosso. La delegazione azzurra è giunta a Muravera nella giornata di domenica. Ieri e oggi il programma ha previsto lo stage nella Palestra Cuccu, mercoledì la parte agonistica con il Top Eight, il giorno dopo i saluti finali.

Del Rosso ha convocato per la Coppa Muravera cinque atlete. La beniamina di casa Francesca Seu, l’altra promessa del TT Sassari Laura Alba Pinna, Sofia Minurri che da questa stagione vestirà la maglia del Muravera, Gioia Picu, tesserata con il Molfetta, e Irene Moretti del TT Torino. Alle azzurre si sono aggiunte tre atlete del Muravera, Martina Tirrito, MIchela Mura e Federica Interlandi. La partecipazione alla Coppa è quanto mai qualificata. Seu, numero 26 del ranking italiano, è campionessa d’Italia terza categoria nel singolare e doppio misto. Minurri (numero 21) è campionessa di doppio Under 17, Picu ha vinto due titoli Under 15, singolare e doppio. Pinna (numero 28) ha contribuito alla promozione in prima divisione della nazionale Under 15 ai recenti europei in Svezia.

Rossi-Oyebode

Di nuovo insieme i due protagonisti del tennistavolo sardo nell’ultimo decennio. Nel sultanato dell’Oman hanno preso parte al WTT Feeder Muscat, salendo sul gradino più basso del podio nel torneo di doppio. In semifinale sono stati battuti in tre set dai francesi Seyfried e Rembert. Oyebode si fermato agli ottavi nel singolare, battuto dal cinese Wen Ruibo, Rossi è stato eliminato ai sedicesimi dall’altro cinese Yuan Licen.

Torneo di Nulvi

Nel torneo disputato lo scorso weekend al Palazzetto di Nulvi, Maxim Kuznetsov della Marcozzi ha vinto il torneo Open assoluto davanti a Roberto Tessari del Nerviano. Kuznetsov, classe 1977, ha vestito la maglia del Santa Tecla due stagioni fa, contribuendo alla promozione in serie A2. Il Torneo Over 2000 è stato vinto da Pierpaolo Mura del TT Sassari.

