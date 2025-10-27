Continuano a crescere i piccoli atleti del Tennis club Porto Torres. Domenica si è concluso il torneo Rodeo giovanile, due giorni in cui la pioggia ha creato diversi disagi ma non ha fermato le gare, grazie anche alla pazienza dei partecipanti e alla professionalità dei giudici Eugenio Proli e Dina Deroma. Un torneo che ha visto circa 60 iscritti nelle varie categorie, che si sono sfidati davanti ad un pubblico numeroso. Nell’

Under 10 Femminile vittoria nel derby portotorrese di Giada Bella su Sofia Cocco per 41 54; Under 10 Maschile in un altro derby Nicoló Manunta ha la meglio su Federico Cuccuru per 53 42; Under 12 Femminile Beatrice Delogu porta a casa la Vittoria per 40 42 su Sofia Baduena; Under 12 Maschile Alza la coppa del primo posto Riccardo Satta sullo sfortunato Enrique Capelli che nonostante avesse vinto il primo set per 54 ha dovuto abbandonare la partita per un problema fisico; Under 14 Maschile Derby Torresino fra Mattia Cabeccia e Luca Carta, con vittoria di quest’ultimo al terzo set per 10 a 7.

© Riproduzione riservata