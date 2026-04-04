Si è chiusa la seconda giornata del Super Next Gen Forte Village 2026, il torneo che coinvolge i migliori tennisti under 16 e under 18 d’Italia, sui campi del Gruppo tennis Generale Rossi di Cagliari.

Venti i match che hanno costellato una giornata scattata alle 10 e proseguita fino al tardo pomeriggio sui cinque campi del circolo e valevoli per i turni di qualificazione.

Nel tabellone maschile due vittorie al super tie-break di Depalmas e Corona, mentre superano il proprio avversario in due set Lugas, Federico Puddu, Catalano, Cau, Vincis, Cuccu, Davide Pilia e Francesco Pilia. Nel femminile, vittorie in due set di Cozzi, Marinelli, Sanna, Lubrano, Mura, Lenza, Martelli e Ledda.

Domani, ultima giornata dei turni di qualificazione con altre venti partite in programma.

Si partirà alle ore 9.30 e si proseguirà per tutta la mattinata, mentre i primi match del pomeriggio inizieranno alle 14.30.

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