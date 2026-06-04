Medaglia d'oro per Marta Faustina Rombi, del CUS Cagliari, ai campionati nazionali universitari di taekwondo. L'atleta cagliaritana, di 19 anni, ha ottenuto il primo posto nella competizione che si è disputata domenica scorsa ad Alessandria.

Rombi, di 19 anni, è allenata da Alessio Giacomini e ha conquistato la medaglia d'oro per la categoria -49 kg cintura verde/blu, superando la semifinale e la finale in entrambi i casi con un successo per 2-0.

«Sicuramente prima della gara c'era un po' di ansia, trattandosi di campionati nazionali», la soddisfazione di Rombi. «Sono stata aiutata dal mio coach Manuel Mulana, che mi ha aiutato a gestirla, con il mio maestro Alessio Giacomini e Daniele Giacomini. Dopo aver vinto l'oro sicuramente ho provato tanta felicità, oltre a grande adrenalina».

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