Atp Challenger 75
03 aprile 2026 alle 19:00
Tennis, stop nei quarti per Lorenzo CarboniA Barletta, si ferma nel secondo turno l'avventura in doppio del tennista algherese
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Si ferma nei quarti di finale l'avventura di Lorenzo Carboni nel tabellone di doppio dell’Atp Challenger 75 di Barletta.
Il tennista algherese, in coppia con Simone Agostini, ha esordito superando 6-2, 6-4 Michele Ribecai e Jacopo Vasami, ma si è dovuto fermare nel turno successivo, sconfitto 3-6, 6-4, 10-3 dall'olandese Jarno Jens e dal ceco David Poljak.
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