Iniziano domenica i playoff di Serie D1 di tennis maschile e femminile a squadre.

Nel tabellone maschile, vanno in C le quattro vincitrici dei match di quarti di finale. Le semifinali si giocheranno domenica 23 giugno e la finale il 30.

Per il tabellone femminile, vanno in C le due finaliste. Finale che si giocherà il 23 giugno.



Playoff Serie D1 maschile:

Tc Ghilarza-Tc Porto Torres

Sporting Ct Quartu A-Ct Decimomannu A

Poggio Sport Village A-Tc Carbonia A

Cus Cagliari A-Ct Macomer A.



Playoff Serie D1 femminile:

Accademia Tennis Sassari-Quattro Mori Tennis Team

Generale Rossi vs Ntc Margine Rosso A.

