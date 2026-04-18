Tennis Serie D, le partite della seconda giornataSi disputano domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
D1 maschile.
Girone 1:
Tc Cagliari A-Cus Cagliari A (ore 9)
Le Saline-Tc Ittiri (10)
Tennis Elmas-Tc Porto Torres
Classifica: Tennis Elmas, Cus Cagliari A e Tc Porto Torres 3; Tc Ittiri, Le Saline e Tc Cagliari A 0.
Girone 2:
Gt Generale Rossi-Poggio Sport Village A (ore 9)
Tc Carbonia A-Easy Sporting A
Tc Ghilarza-Tc Solarussa A
Classifica: Gt Generale Rossi, Easy Sporting A e Tc Carbonia A 3; Tc Ghilarza, Poggio Sport Village A e Tc Solarussa A 0.
D1 femminile.
Girone 1:
Ct Macomer-Gt Generale Rossi A (ore 9)
Le Saline-Easy Tennis
Torres Tennis-Tc Tempio
Classifica: Le Saline ed Easy Tennis 3; Ct Macomer, Tc Tempio*, Gt Generale Rossi* e Torres Tennis 0. (* una partita in meno).
Girone 2:
Ct Decimomannu-T&C Al.Ga (ore 9)
Cus Cagliari-Poggio Sport Village
Quattro Mori Tennis Team A-Sporting Ct Quartu
Classifica: Quattro Mori Tennis Team A e Ct Decimomannu 3; Poggio Sport Village e Sporting Ct Quartu 1; Cus Cagliari e T&C Al.Ga 0.