Tennis Serie D, i risultati della prima giornataSi sono disputati domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si sono disputati domenica i match validi per la prima giornata del campionato regionale di Serie D maschile e femminile a squadre.
D1 maschile.
Girone 1:
Cus Cagliari A-Le Saline 5-1
Tc Porto Torres-Tc Ittiri 4-2
Tennis Elmas-Tc Cagliari A 6-0
Classifica: Tennis Elmas, Cus Cagliari A e Tc Porto Torres 3; Tc Ittiri, Le Saline e Tc Cagliari A 0.
Girone 2:
Easy Sporting A-Poggio Sport Village A 4-2
Tc Solarussa A-Gt Generale Rossi 1-5
Tc Ghilarza-Tc Carbonia A 2-4
Classifica: Gt Generale Rossi, Easy Sporting A e Tc Carbonia A 3; Tc Ghilarza, Poggio Sport Village A e Tc Solarussa A 0.
D1 femminile.
Girone 1:
Easy Tennis-Ct Macomer 3-1
Le Saline-Torres Tennis 4-0
Tc Tempio-Gt Generale Rossi A (venerdì 1 maggio, ore 10)
Classifica: Le Saline ed Easy Tennis 3; Ct Macomer, Tc Tempio*, Gt Generale Rossi* e Torres Tennis 0. (* una partita in meno).
Girone 2:
Ct Decimomannu-Cus Cagliari 3-1
Poggio Sport Village-Sporting Ct Quartu 2-2
T&C Al.Ga-Quattro Mori Tennis Team A 0-4
Classifica: Quattro Mori Tennis Team A e Ct Decimomannu 3; Poggio Sport Village e Sporting Ct Quartu 1; Cus Cagliari e T&C Al.Ga 0.