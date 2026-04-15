Tennis Serie C, i risultati della quinta giornataSi sono giocati domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si sono disputati domenica i match validi per la quinta giornata del campionato regionale di Serie C maschile e femminile a squadre
Ecco i risultati e la classifica dei gironi.
Serie C maschile.
Girone 1:
Ct Decimomannu B-Torres Tennis 3-3
Sporting Ct Quartu-Tc Alghero 6-0
Tc Cagliari-Tc Arzachena 4-2
Ha riposato: Tennis Elmas.
Classifica: Sporting Ct Quartu* 12; Tc Alghero* 7; Tennis Elmas** 6; Ct Decimomannu B** 5; Tc Cagliari* 3; Torres Tennis B*** 1; Tc Arzachena* 0. (*** tre partite in meno; ** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Easy Tennis-Ct Macomer 3-3
Tc Tempio-Tc Novelli 1-5
Tc Terranova-Tc70 Oristano 2-4
Ha riposato: Ct Decimomannu A.
Classifica: Tc Novelli* 12; Tc70 Oristano* e Tc Terranova* 9; Ct Decimomannu A** 6; Ct Macomer* 4; Easy Tennis* 1; Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Tc Ghilarza-Tc Cagliari B (disputata venerdì 3) 1-3
Accademia Tennis-Tc Alghero 1-3
Torres-Quattro Mori Tennis Team 1-3
Classifica: Quattro Mori Tennis Team 10; Tc Alghero 8; Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Cagliari B* 2; Tc Ghilarza* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Sporting Ct Quartu-Tc Porto Torres 4-0
Tc Cagliari A-Tc Arzachena 4-0
Tc Terranova-Tennis Elmas 4-0
Classifica: Sporting Ct Quartu 10; Tc Cagliari A 8; Tc Terranova 7; Tc Porto Torres 6; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.