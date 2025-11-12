Resi noti sorteggi e date di playoff e playout del campionato nazionale di Serie A di tennis maschile e femminile a squadre.

In A1 femminile, semifinale per il Tc Cagliari che, dopo aver chiuso al primo posto il girone 1, affronterà la seconda del girone 2, il Ct Palermo. L'andata si disputerà in Sicilia domenica 16 novembre, mentre il ritorno è in programma sabato 22 sui campi di Monte Urpinu.

In A2, due squadre sarde disputeranno i playout-salvezza in gara secca domenica 23.

Nel campionato maschile, il Tc Alghero (quarta nel girone 6) andrà a giocare in Brianza, sui campi in terra battuta indoor del Tc Villasanta. La vincitrice festeggerà la salvezza, mentre la sconfitta giocherà un altro match secco contro la perdente della sfida tra Ct Albinea (terzi nello stesso gruppo degli algheresi) e Ronchiverdi Torino (quarti nel girone 1).

Per la A2 femminile, match casalingo per il Tc Cagliari (terzo nel girone 1), che ospita il Ct Ceriano (quarta nel girone 4). Festa-salvezza per chi vince, mentre chi perde affronterà la perdente della sfida tra Tennis Training (terza nello stesso gruppo delle lombarde) e Cus Catania (quarta nel girone 2).

