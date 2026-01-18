Il 18enne Canu regala il derby di Gallura al Santa TeresaTempio sconfitto al Buoncammino, i biancocelesti festeggiano la zona salvezza
Quinto risultato utile consecutivo e quarta vittoria della serie per il Santa Teresa, che all’indomani della 3ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza festeggia il decimo posto in classifica con 21 punti in zona salvezza.
La scalata dei biancocelesti verso l’obiettivo della conferma della categoria, ritrovata dopo 37 stagioni di assenza, prosegue col successo casalingo contro il Tempio, tra le favorite per il titolo e finalista domenica prossima della Coppa Italia insieme all’Iglesias. Decisivo nell’1-0 con cui la squadra di Fabio Levacovich si è aggiudicato ieri il derby di Gallura il gol realizzato al 23’ da Diego Canu, classe 2007.
Alla ripresa del campionato il 1° febbraio il Santa Teresa andrà a fare visita alla Nuorese, altra “big” del torneo, imbattuta in casa. Ma alla trasferta del Frogheri i biancocelesti inizieranno a pensare tra qualche giorno: oggi è lecito godersi il successo del Buoncammino.