06 settembre 2025 alle 20:38
Tennis, sconfitta in finale per Lorenzo CarboniL'algherese, in coppia con Cadenasso, ha ceduto il titolo nel doppio dell'Atp125 Challenger di Genova solo nel match tiebreak
Si infrange nel match tiebreak il sogno di Lorenzo Carboni di aggiudicarsi il titolo di doppio dell'Atp125 Challenger di Genova.
L'algherese, wild card nell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina in coppia con Gianluca Cadenasso, è stato sconfitto 3-6, 6-4, 10-7 dalla coppia numero 2 del torneo, quella composta dall'olandese Mick Veldheer e dal polacco Szymon Walkow.
