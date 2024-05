Dario Nicolini ed Eleonora Atzei vincono il quarto Memorial Gianfranco Fara, torneo Open organizzato sui campo della Polisportiva Marina Residence.

Nel tabellone maschile (68 iscritti), l'alfiere del Tennis Elmas, accreditato della seconda testa di serie, è entrato in gara nei quarti spuntandola 5-7, 7-5, 10-5 su Pietro Sole (Quattro Mori Tennis Team), per poi battere 6-3, 6-4 il compagno di circolo Francesco Contu in semifinale. In finale, Nicolini ha battuto 6-3, 6-1 un altro tesserato del Quattro Mori, Mattia Secci, che in semifinale aveva regolato 6-3, 6-0 Lorenzo Rocco (Tc Cagliari), che nel turno precedente aveva approfittato del forfait della testa di serie numero 1 Mauro Testa (Tennis Elmas).

Nel femminile (in quindici al via), l'under 16 del Quattro Mori Tennis Team, dopo essersi salvata 2-6, 6-2, 10-7 nei quarti contro Camilla Monni (Ct Decimomannu), ha sorpreso con un doppio 6-2 in semifinale la numero 1 del seeding Sofia Corona (Sporting Ct Quartu), per poi regolare 6-3, 6-1 in finale la compagna di circolo Elisa Secci. Secci che, in semifinale, l'aveva spuntata 6-3, 4-6, 10-4 sulla numero 2 Sara Corona (Sporting Ct Quartu)

Il doppio ha visto la vittoria della coppia del Poggio Sport Village Alessandro Meloni/Giacomo Piras, che hanno regolato 6-3, 6-1 Vittorio Vado e Davide Sitzia del Cus Cagliari.

