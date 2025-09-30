Lorenzo Carboni supera le qualificazioni e accede al Ferrero Challenger di Villena, Atp100 sul cemento, con un montepremi di 145.250 euro.

Il 19enne algherese, numero 445 della classifica mondiale e numero 6 del tabellone cadetto, ha battuto due tennisti spagnoli: John Echeverria (646 Atp) 6-3, 7-5 all'esordio e Alejandro Manzanera Pertusa (640) 3-6, 6-2, 7-5 in rimonta nel turno decisivo.

Oggi (quinto e ultimo incontro sul campo 1, con il programma che scatta alle ore 11), Carboni esordirà nel main draw contro il britannico Oliver Crawford (184 Atp).

