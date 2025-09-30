il torneo
30 settembre 2025 alle 18:25
Tennis, Lorenzo Carboni eliminato a VillenaIl 19enne algherese cede nel primo turno dell'Atp100 Challenger spagnolo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Stop all'esordio per Lorenzo Carboni, impegnato nel tabellone principale del Ferrero Challenger di Villena, Atp100 sul cemento, con un montepremi di 145.250 euro.
Il 19enne algherese, numero 445 della classifica mondiale e bravo a superare le qualificazioni, ha ceduto il passo al britannico Oliver Crawford (184 Atp), che si è imposto 6-2, 6-1 in 67'.
© Riproduzione riservata