Stop all'esordio per Lorenzo Carboni, impegnato nel tabellone principale del Ferrero Challenger di Villena, Atp100 sul cemento, con un montepremi di 145.250 euro.

Il 19enne algherese, numero 445 della classifica mondiale e bravo a superare le qualificazioni, ha ceduto il passo al britannico Oliver Crawford (184 Atp), che si è imposto 6-2, 6-1 in 67'.

