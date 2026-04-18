Si disputano domenica i recuperi validi per il campionato regionale di Serie C maschile e femminile a squadre

Ecco partite e classifica dei gironi.



Serie C maschile.

Girone 1:

Sporting Ct Quartu-Torres Tennis B (prima giornata,ore 10)

Tc Arzachena-Ct Decimomannu B (seconda giornata, ore 10)

Classifica: Sporting Ct Quartu* 12; Tc Alghero* 7; Tennis Elmas** 6; Ct Decimomannu B** 5; Tc Cagliari* 3; Torres Tennis B*** 1; Tc Arzachena* 0. (*** tre partite in meno; ** due partite in meno; * una partita in meno).



Girone 2:

Ct Decimomannu A-Tc70 Oristano (prima giornata, ore 9)

Classifica: Tc Novelli* 12; Tc Terranova* e Tc70 Oristano* 9; Ct Decimomannu A** 6; Ct Macomer* 4; Easy Tennis* 1; Tc Tempio 0. (* una partita in meno).



Serie C femminile.

Girone 1:

Classifica: Quattro Mori Tennis Team 10; Tc Alghero 8; Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Cagliari B* 2; Tc Ghilarza* -1. (* un punto di penalizzazione).



Girone 2:

Classifica: Sporting Ct Quartu 10; Tc Cagliari A 8; Tc Terranova 7; Tc Porto Torres 6; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.

