Tennis, la seconda giornata del Campionato InvernaleSi gioca il secondo turno della competizione regionale maschile e femminile a squadre
Si disputa domani la seconda giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre. Ecco le partite della seconda giornata e le classifiche della Prima Serie.
Prima serie maschile.
Poggio Sport Village A-Tc70 Oristano A (ore 9)
Tc Terranova A-Tc Alghero A
Tc Cagliari A-Tc Moneta (10)
Riposa: Torres Tennis.
La classifica: Torres Tennis, Tc Cagliari A e Tc Terranova A 2; Poggio Sport Village A*, Tc70 Oristano, Tc Moneta e Tc Alghero A 0. (* una partita in meno).
Prima serie femminile.
Quattro Mori Tennis Team A-Cus Cagliari (ore 9)
Torres-Tc Alghero
Tc Cagliari A-Sporting Ct Quartu A (10)
Riposa: Tc Terranova A.
La classifica: Tc Cagliari A, Tc Terranova A e Torres Tennis 2; Quattro Mori Tennis Team A*, Sporting Ct Quartu A, Cus Cagliari e Tc Alghero 0. (* una partita in meno).