Si disputa domani la seconda giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre. Ecco le partite della seconda giornata e le classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Poggio Sport Village A-Tc70 Oristano A (ore 9)

Tc Terranova A-Tc Alghero A

Tc Cagliari A-Tc Moneta (10)

Riposa: Torres Tennis.



La classifica: Torres Tennis, Tc Cagliari A e Tc Terranova A 2; Poggio Sport Village A*, Tc70 Oristano, Tc Moneta e Tc Alghero A 0. (* una partita in meno).



Prima serie femminile.

Quattro Mori Tennis Team A-Cus Cagliari (ore 9)

Torres-Tc Alghero

Tc Cagliari A-Sporting Ct Quartu A (10)

Riposa: Tc Terranova A.



La classifica: Tc Cagliari A, Tc Terranova A e Torres Tennis 2; Quattro Mori Tennis Team A*, Sporting Ct Quartu A, Cus Cagliari e Tc Alghero 0. (* una partita in meno).



