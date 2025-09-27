Due italiani in semifinale nel singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, Jacopo Berrettini (testa di serie numero 4) l’ha spuntata 4-6, 6-2, 6-3 su Jacopo Bilardo e si giocherà l’accesso alla finale con l’ucraino Oleksii Krutykh, (3 del seeding), che ha eliminato 7-6(4), 6-3 Federico Iannaccone. Tommaso Compagnucci (7), invece, ha approfittato del ritiro di Giovanni Oradini sul 3-6, 6-0, 4-0 e affronterà il polacco Daniel Michalski, numero 2 e più volte vincitore a Santa Margherita di Pula, che ha eliminato 6-3, 5-7, 6-2 Michele Ribecai.

Tutte italiane le semifinali del doppio maschile. Giulio Perego e Matteo Sciahbasi affronteranno Filippo Romano e Alexander Weis, mentre nell’altra metà del tabellone Bilardo e Oradini sfideranno Iannaccone e Giorgio Tabacco.

Nel singolare femminile non mancherà una finalista italiana. In una delle semifinali, si contenderanno il passaggio del turno Vittoria Paganetti e Jennifer Ruggeri, uscite vittoriose, rispettivamente, dai match contro la testa di serie numero 1 Giorgia Pedone (3-6, 6-2, 6-1) e la ceca Julie Struplova (doppio 6-3). Nella parte bassa del tabellone, la semifinale vedrà la francese Sara Cakarevic contro la svedese Caijsa Wilda Hennemann (6-2, 7-5 nei quarti su Noemi Basiletti) vincitrice del torneo della scorsa settimana.

Saranno tre le coppie italiane nelle semifinali del doppio femminile, con Ruggeri e Marta Lombardini che affronteranno le svedesi Isabella Svahn e Nellie Taraba Wallberg, mentre il derby vedrà confrontarsi Basiletti/Pedone con Raggi/Viola Turini.

