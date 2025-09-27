Tennis Itf Combined, tanti italiani in campo per un posto nelle finali del secondo torneo di Santa Margherita di PulaJacopo Berrettini (testa di serie numero 4) l’ha spuntata 4-6, 6-2, 6-3 su Jacopo Bilardo e si giocherà l’accesso alla finale con l’ucraino Oleksii Krutykh
Due italiani in semifinale nel singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, Jacopo Berrettini (testa di serie numero 4) l’ha spuntata 4-6, 6-2, 6-3 su Jacopo Bilardo e si giocherà l’accesso alla finale con l’ucraino Oleksii Krutykh, (3 del seeding), che ha eliminato 7-6(4), 6-3 Federico Iannaccone. Tommaso Compagnucci (7), invece, ha approfittato del ritiro di Giovanni Oradini sul 3-6, 6-0, 4-0 e affronterà il polacco Daniel Michalski, numero 2 e più volte vincitore a Santa Margherita di Pula, che ha eliminato 6-3, 5-7, 6-2 Michele Ribecai.
Tutte italiane le semifinali del doppio maschile. Giulio Perego e Matteo Sciahbasi affronteranno Filippo Romano e Alexander Weis, mentre nell’altra metà del tabellone Bilardo e Oradini sfideranno Iannaccone e Giorgio Tabacco.
Nel singolare femminile non mancherà una finalista italiana. In una delle semifinali, si contenderanno il passaggio del turno Vittoria Paganetti e Jennifer Ruggeri, uscite vittoriose, rispettivamente, dai match contro la testa di serie numero 1 Giorgia Pedone (3-6, 6-2, 6-1) e la ceca Julie Struplova (doppio 6-3). Nella parte bassa del tabellone, la semifinale vedrà la francese Sara Cakarevic contro la svedese Caijsa Wilda Hennemann (6-2, 7-5 nei quarti su Noemi Basiletti) vincitrice del torneo della scorsa settimana.
Saranno tre le coppie italiane nelle semifinali del doppio femminile, con Ruggeri e Marta Lombardini che affronteranno le svedesi Isabella Svahn e Nellie Taraba Wallberg, mentre il derby vedrà confrontarsi Basiletti/Pedone con Raggi/Viola Turini.