Si ferma nei quarti di finale la corsa di Barbara e Marcella Dessolis nel tabellone di doppio femminile del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Le sorelle nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari, sono state sconfitte 6-4, 6-1 da Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi, coppia numero 4 del torneo.

Nel torneo singolare maschile, tre dei quattro semifinalisti saranno italiani. Gianluca Cadenasso sfiderà il numero 1 del seeding, il polacco Daniel Michalski, e Michele Ribecai affronterà la testa di serie numero 3, Gabriele Piraino.

Nei quarti di finale femminili la numero 3 del seeding, Samira De Stefano, giocherà contro Jennifer Ruggeri, mentre la numero 2, Giorgia Pedone, affronterà la tedesca Antonia Schmidt, numero 6 del tabellone.

