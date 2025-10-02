Tennis Itf Combined, le sorelle Dessolis eliminate ai quarti del terzo torneo di Santa Margherita di PulaTre italiani nelle semifinali del singolare maschile
Si ferma nei quarti di finale la corsa di Barbara e Marcella Dessolis nel tabellone di doppio femminile del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Le sorelle nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari, sono state sconfitte 6-4, 6-1 da Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi, coppia numero 4 del torneo.
Nel torneo singolare maschile, tre dei quattro semifinalisti saranno italiani. Gianluca Cadenasso sfiderà il numero 1 del seeding, il polacco Daniel Michalski, e Michele Ribecai affronterà la testa di serie numero 3, Gabriele Piraino.
Nei quarti di finale femminili la numero 3 del seeding, Samira De Stefano, giocherà contro Jennifer Ruggeri, mentre la numero 2, Giorgia Pedone, affronterà la tedesca Antonia Schmidt, numero 6 del tabellone.