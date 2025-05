Un sardo ai quarti di finale maschili del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. È l’algherese Lorenzo Carboni, wild card diciannovenne che si è imposto 3-6, 6-2, 6-0 sul qualificato Gian Marco Ortenzi, e nel prossimo turno affronterà Francesco Maestrelli, testa di serie numero 4 che ha battuto 6-4, 6-2 il britannico Liam Broady.

Carboni è arrivato ai quarti anche in doppio, stavolta in coppia con Marco Furlanetto, con cui ha sconfitto 7-6(0), 6-3 Patric Prinoth ed Erwin Troebinger. Prossimi avversari i vincenti del match tra il britannico Jay Clark e il russo Daniil Golubev, numero 2 del tabellone, e gli slovacchi Oliver Hradilek e Alex Lapsansky.

Femminile. Tre sconfitte tutte in due set, invece, per le sarde che erano in corsa nel main draw femminile. Aurora Deidda si è arresa 6-1, 6-1 alla statunitense Ashley Lahey, Barbara Dessolis ha incassato un doppio 7-5 dalla slovena Kristina Novak e Marcella Dessolis ha ceduto 6-3, 6-2 contro la romena Arina Gabriela Vasilescu.

Le sorelle Dessolis, tuttavia, possono consolarsi con il pass per le semifinali del doppio ottenuto grazie al 3-6, 6-1, 10-7 rifilato proprio a Vasilescu, che con la statunitense Gabriela Vilar formava la coppia numero 3 del tabellone.

I tornei Itf Combined di Santa Margherita di Pula rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

