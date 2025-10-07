Una nuorese, Barbara Dessolis, si qualifica per il quarto dei sei Itf Combined di Santa Margherita di Pula.

La tesserata del Tc Cagliari si è giocata l’accesso al tabellone principale del torneo organizzato dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio nel decisivo derby sardo con Alessandra Pezzulla. La portacolori del Quattro Mori Tennis Team è stata battuta 6-0, 6-2 da Dessolis, che è ora chiamata a compiere un’altra impresa, visto che al debutto nel main draw sfiderà la numero uno, la spagnola Angela Fita Boluda.

Non ha invece superato le qualificazioni Marcella Dessolis, tesserata del Tc Cagliari che ha ceduto 6-4, 6-2 al cospetto della colombiana Yuliana Lizarazo. Si sono invece qualificate altre tre italiane: Eleonora Alvisi, Viola Bedini e Chiara Fornasieri.

Nel tabellone principale, già out Anastasia Bertacchi e le wild card Noemi Maines e Francesca Gandolfi.

Maschile. Otto italiani al secondo turno nel tabellone maschile. A sorprendere è la wild card Gabriele Crivellaro, che dopo aver vinto il primo set 7-3 al tie break sulla testa di serie numero 1, Franco Agamenone, nel secondo set ha incassato il ritiro di quest’ultimo sul 4-. Altro derby italiano e altro ritiro con Federico Iannaccone, che ha sconfitto 6-3, 3-0 il numero 5, Gianluca Cadenasso. Ritiro anche per Alessandro Pecci, che sul 4-2 ha ceduto il passo al qualificato Daniel Aleksandar Amarandei, il quale ha ottenuto così il proprio primo punto mondiale. Prosegue anche il cammino del numero 3, Gabriele Piraino (6-2, 6-4 su Niccolò Catini), del numero 6 Enrico Dalla Valle, Massimo Giunta, Giovanni Oradini e il qualificato Pietro Marino. Eliminati Gianmarco Ferrari, i qualificati Alessandro Mondazzi, Lorenzo Berto e Giammarco Gandolfi e le wild card Lorenzo Angelini e Sebastiano Cocola.

