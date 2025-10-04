Tennis Itf Combined, il polacco Daniel Michalski trionfa al Forte Village per la sesta voltaDomani la finale del singolare femminile
Per la sesta volta in quattro anni, il polacco Daniel Michalski ha trionfato a Santa Margherita di Pula. Il numero 1 del seeding ha superato 6-3, 7-5 in finale Michele Ribecai e si è aggiudicato il singolare maschile del terzo dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
La finale del singolare femminile sarà invece un derby tedesco. In semifinale, la numero 1 Katharina Hogbarski ha superato 6-1, 6-2 la connazionale Julia Stusek e la numero 6, Antonia Schmidt, ha eliminato con un doppio 6-3 Jennifer Ruggeri, ultima italiana in gara.
Già disputata la finale del doppio femminile, in cui le azzurre Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi, numero 4 del torneo, sono state sconfitte con un doppio 6-3 e hanno ceduto il titolo alle svedesi Caijsa Wilda Hennemann e Lisa Zaar.