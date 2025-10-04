Per la sesta volta in quattro anni, il polacco Daniel Michalski ha trionfato a Santa Margherita di Pula. Il numero 1 del seeding ha superato 6-3, 7-5 in finale Michele Ribecai e si è aggiudicato il singolare maschile del terzo dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

La finale del singolare femminile sarà invece un derby tedesco. In semifinale, la numero 1 Katharina Hogbarski ha superato 6-1, 6-2 la connazionale Julia Stusek e la numero 6, Antonia Schmidt, ha eliminato con un doppio 6-3 Jennifer Ruggeri, ultima italiana in gara.

Già disputata la finale del doppio femminile, in cui le azzurre Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi, numero 4 del torneo, sono state sconfitte con un doppio 6-3 e hanno ceduto il titolo alle svedesi Caijsa Wilda Hennemann e Lisa Zaar.

