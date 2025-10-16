Altri tennisti italiani, nella giornata di oggi, potrebbero raggiungere Gianluca Cadenasso e Manuel Mazza nei quarti di finale del quinto dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Ieri le abbondanti piogge cadute sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula ha rallentato, ma non fermato il torneo, anche grazie allo staff coordinato dal direttore del torneo Alessandro Porcu.

Cadenasso, ottava testa di serie, ha eliminato 7-5, 6-1 il britannico Felix Gill, vincitore del quarto torneo del Forte Village conclusosi domenica, e nei quarti sfiderà il vincente tra il numero 1 del seeding, il davisman elvetico Remy Bertola, e Gianmarco Ferrari, stoppati sul 6-7(5), 7-5, 1-1. Mazza, invece, ha liquidato 6-2, 6-1 il davisman ucraino Oleksandr Ovcharenko, numero 6 del tabellone, 6-2, 6-1.

Lorenzo Giustino, numero 2 del seeding, si è ritirato sul 2-5 contro il davisman dominicano Nick Hardt, mentre il match tra la testa di serie numero 7, Luca Potenza, e l’austriaco Sebastian Sorger è stato interrotto causa pioggia sul 5-7, 5-4.

Femminile. Nel singolare femminile, le sei italiane al secondo turno disputeranno tre derby tricolori. Jennifer Ruggeri, testa di serie numero 7, ha battuto 6-2, 6-0 la qualificata Francesca Gandolfi e sfiderà un’altra qualificata italiana, Marta Lombardini, che l’ha spuntata 5-7, 6-2, 6-4 sulla serba Anja Stankovic. Angelica Raggi, sconfitta 5-7, 6-3, 6-2 la numero 4 del seeding, Giorgia Pedone, affronterà la qualificata Gaia Maduzzi, che ha invece superato 6-0, 6-1 la wild card statunitense Jasmine Lin. (6-0, 6-1). Federica Urgesi (testa di serie numero 8) dopo aver eliminato con un doppio 6-4 la qualificata Eleonora Alvisi, pugliese tesserata per il Tc Cagliari, affronterà un’altra portacolori rossoblù, la romagnola Alessandra Mazzola, che ha battuto 7-5, 6-3 la francese Mathilde Lollia.

Eliminate invece le qualificate Barbara Dessolis, unica tennista sarda ancora in gara (2-6, 6-1, 6-3 dalla georgiana Sofia Shapatava) e Camilla Gennaro (6-1, 7-6 dalla ceca Julie Struplova. Out anche le wild card Viola Bedini, battuta 6-1, 6-2 dalla magiara Amarissa Kiara Toth, e Sveva Pieroni, fermata sul 6-1, 6-3 dalla romena Eva Maria Ionescu.

