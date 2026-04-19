Dopo una domenica dedicata al primo turno di qualificazioni, dodici tennisti italiani si giocheranno un posto nel tabellone principale del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Si tratta di Alberto Sanna (che non ha concesso giochi a Paolo Emilio Cossu Floris), Patric Prinoth (6-1, 6-0 a Jacopo Sanna), Matteo Liusso (6-3, 7-5 su Luigi Corrias), Giovanni Sanna (dopo il forfait di Massimo Junior Del Carmine), Mattias Pisanu (6-3, 6-2 sullo statunitense Cole Shoults), Filippo Pecorini (6-4, 6-3 su Nicola Cucchi), Federico Bove (doppio 6-1 sullo spagnolo Guillem Campos Perez), Simone Macchione (6-1, 6-2 sul polacco Jan Werblinski), Gregorio Biondolillo (6-0, 6-1 sul tedesco Joshua Dominguez), Andrea Zanini (6-1, 7-6 su Daniel Frasconi), Alessandro Coccioli e Giammarco Gandolfi (che hanno usufruito di un bye).

Ad avere già un posto nel main draw sono invece la testa di serie numero 2,Tommaso Compagnucci, la 5, Federico Arnaboldi, la 6, Francesco Forti, la 7, Manuel Mazza e la 8, Giovanni Oradini. A questi si sommano Lorenzo Angelini, Andrea De Marchi, Lorenzo Lorusso, Giacomo Crisostomo, Michele Mecarelli, Lorenzo Rottoli, Leonardo Primucci e le wild card Jacopo Borsoi, Lorenzo Beraldo e Matteo Mura.

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