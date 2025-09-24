Nella giornata di ieri, la pioggia ha condizionato gli incontri del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, hanno passato il turno le prime due teste di serie, il belga Gilles Arnaud Bailly e il polacco Daniel Michalski, mentre il tedesco Mika Petkovic ha superato a sorpresa, Damien Wenger, numero 8 del seeding sconfitto 6-3, 6-3.

Stoppata in avvio la sfida tra i qualificati Federico Bove e Matteo Mura, portacolori del Torres Tennis.

Nel doppio maschile, l’unica coppia sarda, composta dagli alfieri del Quattro Mori Tennis Team, Niccolò Dessì e Mattia Secci, affronterà i numeri 1 del seeding, l’irlandese Charles Barry e il francese Max Westphal.

Femminile. Sei le italiane qualificate. Sono Angelica Raggi (6-2, 6-1 all’uzbeka Vlada Ekshibarova), Giulia Paternò (6-3, 3-6, 10-4 su Isabella Maria Serban), Anastasia Bertacchi (6-1, 6-3 su Lavinia Luciano), Camilla Gennaro (6-7, 6-1, 10-5 su Noemi Maines), Gaia Maduzzi (6-3, 6-4 sulla tedesca Johanna Silva) e Martina Colmegna (3-6, 6-1, 10-7 sulla colombiana Yuliana Lizarazo). Out, invece, Eleonora Alvisi, sconfitta 6-3, 6-4 dalla tedesca Anna Petkovic.

Le italiane nel main draw salgono così a diciotto, poiché alle qualificate si sommano la testa di serie numero 1, Giorgia Pedone, la numero 3, Aurora Zantedeschi, Sofia Rocchetti, Vittoria Paganetti, Federica Bilardo, Jennifer Ruggeri, Alessandra Mazzola, Noemi Bestetti, Deborah Chiesa e le wild card Marta Lombardini, Ilary1 Pistola e Carla Giambelli.

